شكرا لبحثكم عن خبر وصول قطع غيار محطة كهرباء المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت الى محطة المنصورة في العاصمة عدن صباح اليوم عدد من الشاحنات التي تحمل قطع الغيار لصيانة المحطة والتي سبق وأن وقعت وزارة الكهرباء مناقصة صيانة المحطة للإسهام في رفع القدرة التوليدية للمحطة في ظل إرتفاع درجة الحرارة وارتفاع الأحمال هذا الصيف وذلك لتحسين الكهرباء في عدن.

وقام وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل ومدير المؤسسة المهندس عبدالقادر باصلعه وقيادات محطة المنصورة وممثل عن الشركة باستلام قطع الغيار للمحطة عند وصولها.

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حيث تمثل 70% من قطع الغيار المطلوبة بموجب العقد الموقع مع الشركة والاعتماد المستندي المفتوح من طرف البنك المركزي وبتمويل الحكومة ومتابعة واهتمام وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني.

وأكد مصدر في مؤسسة الكهرباء بعدن بأن فريق فني وهندسي متخصص في المحطة سيقوم بإجراءات الصيانة واستبدال القطع المعطوبة بالقطع الجديدة التي وصلت، وستدخل بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.