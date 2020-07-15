شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يحرقون عاملا حتى الموت في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلحون على إحراق أحد المواطنين حتى الموت في مدينة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).

وقالت مصادر محلية إن المواطن بسام حزام المدقة (33 عاماً) والذي يعمل مقاولا، توفي في العناية المركزة متأثراً بجروحه، بعد أن أقدم مسلحون من

أسرة آل العظيمة قرية شناظب بمديرية جهران، على رشه بالبنزين وإحراقه.

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وأفادت المصادر أنه “في صبيحة يوم السبت الموافق 27 يونيو الماضي أقدم المسلحون على حرق مواطن أمام المارة في مقر عمله بقرية شناظب بمديرية جهران في ذمار”.

وأضافوا إن المجني عليه كان يعمل في مهنة حرة (مقاول) بمديرية جهران، وأثناء تعرضه للحريق كان يمارس عمله في عمارة لشخص من أبناء القرية، دون أن يكون بينه وبين أحد أي مشاكل شخصية”.

من جانبهم عبر عقال ونشطاء مدينة ذمار في بيان لهم عن ادانتهم للجريمة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة معاقبة الجناة الذين يقبعون خلف القضبان في ادارة البحث الجنائي بمدينة ذمار، وتنفيذ اشد العقاب بحقهم حتى يكونوا عبرة للاخيرين.

كما طالب البيان كافة المنظمات والمجتمعات التنديد بهذه الجريمة.