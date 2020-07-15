شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية لنازحي صعدة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،اليوم، 150 سلة غذائية تزن 11 طنا و 100 كيلو غرام للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت.



وذكر المركز بان توزيع السلال الغذائية استفاد منها 900 فرد..مشيراً الى ان المساعدات تاتي إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في مختلف المجالات.

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