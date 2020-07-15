مناقشة مستوى الأعمال بمشروع مجاري سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت رئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، مستوى الاعمال بمشروع مجاري سيئون، و اجراءات توقيع عقود المشروع بمدينة تريم.

Advertisements و ناقش الاجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت عامر العامري، الية استكمال اعمال الخطوط الفرعية للمشروع بسيئون البالغ مستوى الانجاز فيها 13 بالمائة و ربطها بمحطة المعالجة التي بلغت فيها نسبة الانجاز 90 بالمائة. كما استعرض الاجتماع بحضور مدير الوحدة التنفيذية لمشروع مجاري سيئون تريم المهندس عبد الرحمن الجنيد والاستشاري المقيم للمشروع المهندس كمال عبدالراضي ترتيبات توقيع عقود المشروع بتريم المزمع توقيعها نهاية شهر يوليو الجاري . الجدير ذكره، أن مشروع مجاري سيئون تريم ينفذ بتمويل مشترك من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية بتكلفة 65 مليون دولار.

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