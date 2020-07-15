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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أبرز عناوين

خاص- الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وهي كالتالي :

 

 

ابوالغيط يرحب بتقرير أممي يثبت ضلوع ايران في الهجمات الارهابية على منشآت بالسعودية

https://www.elyamnelaraby.com/490478

 

علي بامسعود رئيسا لقسم الإعلام في صندوق النظافة بساحل حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/490467

 

تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس خلال الساعات الماضية

https://www.elyamnelaraby.com/490463

 

إعلامي مصري يُطالب وزير الخارجية بتسليم نفسه

https://www.elyamnelaraby.com/490456

 

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مسلحون يقطعون طريقاً رئيسياً جنوب تعز

https://www.elyamnelaraby.com/490444

 

وزير الصحة يشيد بجهود الصين الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية

https://www.elyamnelaraby.com/490440

 

القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في محافظة الضالع

https://www.elyamnelaraby.com/490439

 

فتتاح سوق النخيل مول في عدن بحضور قيادات من المجلس الإنتقالي

https://www.elyamnelaraby.com/490438

 

رئيس تحرير اليمن يعلق على تصريحات وزير الخارجية للنخبة الحضرمية

https://www.elyamnelaraby.com/490419

 

البحسني يعلن منح أسرة الفقيد الجريري درع المحافظة نظير جهوده في خدمة القطاع الصحي

 

https://www.elyamnelaraby.com/490404

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