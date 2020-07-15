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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
خاص- الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وهي كالتالي :
ابوالغيط يرحب بتقرير أممي يثبت ضلوع ايران في الهجمات الارهابية على منشآت بالسعودية
https://www.elyamnelaraby.com/490478
علي بامسعود رئيسا لقسم الإعلام في صندوق النظافة بساحل حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/490467
تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية
https://www.elyamnelaraby.com/490463
إعلامي مصري يُطالب وزير الخارجية بتسليم نفسه
https://www.elyamnelaraby.com/490456
مسلحون يقطعون طريقاً رئيسياً جنوب تعز
https://www.elyamnelaraby.com/490444
وزير الصحة يشيد بجهود الصين الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية
https://www.elyamnelaraby.com/490440
القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في محافظة الضالع
https://www.elyamnelaraby.com/490439
فتتاح سوق النخيل مول في عدن بحضور قيادات من المجلس الإنتقالي
https://www.elyamnelaraby.com/490438
رئيس تحرير اليمن يعلق على تصريحات وزير الخارجية للنخبة الحضرمية
https://www.elyamnelaraby.com/490419
البحسني يعلن منح أسرة الفقيد الجريري درع المحافظة نظير جهوده في خدمة القطاع الصحي
https://www.elyamnelaraby.com/490404
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