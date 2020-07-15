أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 خاص- الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وهي كالتالي :

ابوالغيط يرحب بتقرير أممي يثبت ضلوع ايران في الهجمات الارهابية على منشآت بالسعودية https://www.elyamnelaraby.com/490478 علي بامسعود رئيسا لقسم الإعلام في صندوق النظافة بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/490467 تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/490463 إعلامي مصري يُطالب وزير الخارجية بتسليم نفسه https://www.elyamnelaraby.com/490456 Advertisements مسلحون يقطعون طريقاً رئيسياً جنوب تعز https://www.elyamnelaraby.com/490444 وزير الصحة يشيد بجهود الصين الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/490440 القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في محافظة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/490439 فتتاح سوق النخيل مول في عدن بحضور قيادات من المجلس الإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/490438 رئيس تحرير اليمن يعلق على تصريحات وزير الخارجية للنخبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/490419 البحسني يعلن منح أسرة الفقيد الجريري درع المحافظة نظير جهوده في خدمة القطاع الصحي https://www.elyamnelaraby.com/490404

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