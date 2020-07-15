ابوالغيط يرحب بتقرير أممي يثبت ضلوع ايران في الهجمات الارهابية على منشآت بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الاربعاء بتقرير أممي يثبت ضلوع ايران في الهجمات الارهابية على منشآت بالمملكة العربية السعودية عام 2019 .



ووفقا لوكالة سبا الشرعية ، قال ابو الغيط في بيان له إنه "رحب بالتقرير الصادر مؤخرا عن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس الذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية ايران المباشرة عن الهجمات الارهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص ومطار أبها الدولي بالسعودية عام 2019".

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واضاف ان "هذا التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يضاف الى أدلة كثيرة متواترة أشارت باصبع الاتهام الى ايران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الارهابية وغيرها في الخليج العربي فضلا عن اليمن".

وشدد على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل ايران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات من اصل ايراني.

وأشار ابوالغيط إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يعد التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015) وهو القرار الذي تم بموجبه اقرار الاتفاق النووي الايراني ويعني بمتابعة أنشطة ايران في المنطقة ومدى التزامها بمحددات الاتفاق النووي.

واضاف أن التقرير الاخير "ينزع القناع عن الأنشطة الايرانية العدائية في المنطقة وضد عدد من الدول العربية ويضع الأمور في نصابها ويكشف عن عدم وفاء ايران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن".