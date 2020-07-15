وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد على أهمية دور المرأة في بناء عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، على أهمية دور المرأة اليمنية في بناء عملية السلام.



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ووفقا لوكالة سبا الشرعية ،أكدت الوزيرة الكمال خلال لقائها، اليوم، بعدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة عبر تقنية الاتصال المرئي، برعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة (مكتب اليمن)، دعم الحكومة لتحقيق مطالب النساء واحتياجاتهن التي كفلها القانون اليمني والاتفاقيات الدولية..موضحة بأن الحكومة عملت بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الامم المتحدة للمرأة على اعداد الخطة الوطنية للمرأة، لتطبيق القرار الاممي 1325 (السلام والأمن) ومناقشتها مع مختلف المكونات النسوية اليمنية للوصول إلى أفضل صورة يمكن أن تعبر عن مساعي المرأة اليمنية في سبيل المطالبة بالإصلاح وتحسين أوضاع النساء وتسعى لتطبيق هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الخاصة للمرأة والاستفادة من تجارب الدول في للوصول الى افضل تطبيق للخطة.

وأشادت الكمال بدور منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة في مناصرة قضاياها وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعمل على النهوض بواقع المرأة في كافة المجالات..مؤكدة ان المنظمات شريك اساسي للحكومة اليمنية في هذا المجال.

بدورها أكدت كبيرة الخبراء التقنيين للجندر في هيئة الأمم المتحدة للمرأة روان عبابنة، أن الخطة الوطنية الخاصة بتطبيق القرار 1325 هي خطوة مهمة للمضي قدما في تطبيق القرار الأممي على أرض الواقع بالتنسيق مع المكونات النسوية اليمنية لضمان ديمومة النتائج المرجوة من تطبيق الخطة.