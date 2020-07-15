شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يقرر عزل رشاد العليمي واحالته لمحكمة مأرب العسكرية بتهمة الانقلاب والخيانة ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص: "الخليج 365"

كشفت مصادر سياسية رفيعة عن اتخاذ الرئيس / عبدربه منصور هادي _ قرارا بعزل مستشاره اللواء الدكتور/ رشاد العليمي من منصبه واحالته للمحكمة العسكرية بمأرب بتهم الخيانة العظمى والتامر مع دول معادية للانقلاب على الشرعية .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ولفتت المصادر الى ان هادي قد اتخذ قراره بالتشاور مع نائبه الفريق / علي محسن الاحمر ..



وأشار المصدر الى ان حزب التجمع اليمني للاصلاح قد اكدت قيادته للرئيس دعمها وتأييدها لقرار عزل رشاد العليمي ومحاكمته ..

وأوضح المصدر ان حزب التجمع اليمني للاصلاح كان المبادر بطرح مقترح محاكمة العليمي واخرين على الرئيس هادي ونائبه مطلع الاسبوع الجاري بعد انكشاف قيادة العليمي لمخطط الانقلاب على الشرعية للاطاحة ب هادي ونائبه ..

ونوه المصدر الى ان السفير السعودي محمد ال جابر قد ابلغ هادي المقيم بالسعودية منذ خمس سنوات_ ابلغه باعتراض المملكة على هذا القرار ..

واضاف المصدر ان السفير السعودي أبلغ هادي بوضوح ان الاقتراب من العليمي أوحتى المساس به وباي صورة تعده الرياض خط احمر لا يمكن الاقتراب منه ..

الجدير بالتنويه ان شبكة الجزيرة القطرية وعبر موقعها نشرت يوم امس خبرا يشير لتورط العليمي في انقلاب وشيك على الشرعية ليحل العليمي ررئيسا بدلا عن هادي وتناقلت صحف ومواقع اعلام حزب التجمع اليمني للاصلاح (اخوان اليمن) هذا الخبر مع المواقع الاخبارية التي يمولها نجل هادي _ جلال _ وشنت حملة قوية ضد العليمي ..

يشار الى ان العليمي بات يعرف برجل الرياض الاول ويحظى بتقدير سعودي خاص متفوقا على هادي ونائبه وبقية قيادات حكومته ،،،