شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اثيوبيا تعتذر عقب انباء تحدثت عن بدء ملء سد النهضة و تكشف سر المياه الموجود فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذر التلفزيون الإثيوبي الرسمي، اليوم الأربعاء، عن "سوء التفسير واللغط" الذي أثير بعد نشره تقريرا حول بدء ملء سد النهضة.

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي نفيه لتقارير أفادت بأن حكومة بلاده بدأت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن بيكيلي قوله في مقابلة تلفزيونية إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، وتأكيده أن “بناء السد وتعبئته بالمياه ينجزان في نفس الوقت”.

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وأوضح بيكيلي أن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر كمية الأمطار الغزيرة، وأن التدفق الداخل للسد يفوق التدفق الخارج.

يأتي ذلك بعدما التقطت الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، صورا جديدة لسد النهضة الإثيوبي، والتي أظهرت أن إثيوبيا قد بدأت بالفعل في ملء الخزان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الأسبوع الماضي، إنه "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الاثنين، إن الخط الأحمر بالنسبة لمصر في قضية سد النهضة هو "وقوع الضرر الجسيم، وهو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي، ولن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحازم معه".