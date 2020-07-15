محمد عبدالسلام: تمادي قوى العدوان في الإجرام يأتي وسط مباركة مفتوحة من الأمم المتحدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم الأربعاء، أن تمادي قوى العدوان في الإجرام يأتي وسط مباركة مفتوحة من قبل الأمم المتحدة.

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر: “تمادي قوى العدوان في الإجرام والاستهداف المركز للمدنيين يأتي وسط مباركة مفتوحة من قبل الأمم المتحدة بإزالتها تحالف العدوان من لائحة العار”.

وأضاف أن طيران العدوان ارتكب مجزرتين وحشيتين في محافظتي حجة والجوف خلال 3 أيام، لافتا إلى أن الضحايا عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.