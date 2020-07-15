شكرا لمتابعة خبر عن الجنرال الاحمر .. يطلع على سير الاوضاع في محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على المستجدات وسير الأوضاع وجهود التنمية والبناء.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة والملاحم الخالدة التي يسجلها أبطال الجيش بمساندة رجال القبائل في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

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ونوه نائب الرئيس خلال الاتصال إلى ما تتعرض له المحافظة وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مطمئناً على أسر الضحايا المدنيين المتضررين جراء هذا الاستهداف الاجرامي الجبان كامتداد وتنفيذ للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وأدان نائب الرئيس استمرار الميليشيات الحوثية إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية في حوادث متكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها لكل مبادرات السلام.

وأكد نائب الرئيس بأن التحام أبناء محافظة مأرب بمختلف مكوناتها وأطيافها المجتمعية والسياسية ووقفتهم الشجاعة إلى جوار أبطال الجيش ستظل جميعها مواقف ناصعة وتاريخية تحتفظ بها صفحات الجمهورية وسفرها الخالد.

من جانبه أكد محافظ المحافظة بأن أبناء مأرب وأبطال الجيش والأمن سيظلون نموذجاً في الوفاء والقيام بواجبهم الوطني وحماية المكتسبات والذود عن الجمهورية، معبراً عن بالغ التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.