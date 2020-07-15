شكرا لمتابعة خبر عن محافظ حضرموت : يوجه اجهزة الامن والجيش والاستخبارات برفع الجاهزية واليقظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح الأربعاء بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية.

ووجه محافظ حضرموت برفع مستوى اليقظة للأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتنسيق العمل بشكل أفضل بين هذه الأجهزة.

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وشدد المحافظ البحسني على ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب، والتنسيق الدائم بين الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والأمن السياسي والقومي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ودعوات له للحشد في حضرموت للمطالبة بما يسميه "الإدارة الذاتية".

يذكر أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت، كانت قد نجحت على مدى الاشهر الماضية، في تجنيب المحافظة الغنية بالنفط، الصراع القائم بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والحكومة اليمنية.