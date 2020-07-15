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شكرا لبحثكم عن خبر صور محزنة ..إلى فين رايحين بعدن؟؟؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
خطوات متسارعة وعملية بسط عشوائي تجري في الأراضي الواقعة بين منطقتي (إنما والتقنية) بجانب الأحواض التي خصصت لمعالجة وترسيب المجاري، وهناك أعمال بناء وتشييد هناجر بصورة مذهلة، والتي تجري للأسف في ظل غياب الجهات الأمنية والمعنية بحماية الأراضي العامة للدولة.
للأسف هناك حمله تشويه لمدينة عدن من خلال البناء العشوائي الذي طال كل شوارعها ومساحاتها العامة دون احد يحرك ساكن، وقد يكون وراء ذلك عناصر متنفذة ممن تدعي زيف وبهتان حرصها على عدن وهي أساسا من شوهتها وبهذلت بها.
يا ناس ايعقل هذا يحدث لعدن التي عرفت نظام التخطيط الحضري قبل عقود من الزمن.
لك الله ياعدن وابعد عنك وحوش الأراضي وسماسرتها المجرمين...
من صفحة الاعلامي فضل الجونة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.