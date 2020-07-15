شكرا لبحثكم عن خبر صور محزنة ..إلى فين رايحين بعدن؟؟؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خطوات متسارعة وعملية بسط عشوائي تجري في الأراضي الواقعة بين منطقتي (إنما والتقنية) بجانب الأحواض التي خصصت لمعالجة وترسيب المجاري، وهناك أعمال بناء وتشييد هناجر بصورة مذهلة، والتي تجري للأسف في ظل غياب الجهات الأمنية والمعنية بحماية الأراضي العامة للدولة.

للأسف هناك حمله تشويه لمدينة عدن من خلال البناء العشوائي الذي طال كل شوارعها ومساحاتها العامة دون احد يحرك ساكن، وقد يكون وراء ذلك عناصر متنفذة ممن تدعي زيف وبهتان حرصها على عدن وهي أساسا من شوهتها وبهذلت بها.

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يا ناس ايعقل هذا يحدث لعدن التي عرفت نظام التخطيط الحضري قبل عقود من الزمن.

لك الله ياعدن وابعد عنك وحوش الأراضي وسماسرتها المجرمين...

من صفحة الاعلامي فضل الجونة