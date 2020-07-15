شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة مؤلمة من اعتصام الجيش والامن الجنوبي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسبي الله ونعم الوكيل. شاهد هؤلاء من افنوا اعمارهم لخدمة الوطن والدفاع عن ترابه بعضهم لاكثر من 50 عام وقد غزا الشيب رؤوسهم وانحنت ظهورهم بالاخير ينامون على الرصيف بانتظار رواتبهم اااكثر من خمسة اشهر..والمسؤلين واولادهم في فنادق الرياض ..صامتين ومن وجدوا بالداخل يتفرجوا عليهم وشبعوهم كلام في الاعلام بدون فعل! ...الى متى الى متى ياتحالف وياشرعية ويا انتقالي طفح الكيل؟ عبده مقبلي ضابط شرطة متقاعد

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