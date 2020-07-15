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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بناء للتنمية" توزع 846 ملجأ طارئا على الأسر النازحة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وزعت مؤسسة بناء للتنمية، 846 ملجأ طارئًا على 650 أسرة نازحة متضررة من السيول والفيضانات، استهدفت 13 مخيمًا للنازحين في أربع مديريات بمدينة عدن، بدعمٍ من منظمة الهجرة الدولية.
وقال منسق مؤسسة بناء للتنمية في عدن، الأستاذ صالح الوحيشي: إن استهداف النازحين تم بناءً على نتائج المسح الميداني الذي نفذته المنظمة للأسماء المرفوعة إليها من الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، والمتضمنة أسماء الأسر المحتاجة والأكثر تضررًا من السيول والأمطار التي شهدتها عدن مؤخرًا، في مخيمات مديريات البريقة، المنصورة، الشيخ عثمان، ودار سعد.
وأشاد الوحيشي بتعاون مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في عدن، الأستاذ عبده مهذب، في تذليل الصعاب وتسهيل عملية التوزيع، مثنيًا على الدعم المقدم من منظمة الهجرة الدولية، والمتابعة المستمرة من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة بناء للتنمية الدكتور علي المندليق.
يذكر أن مخيمات النازحين في عدن تعرضت لأضرار كبيرة، نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة قبل نحو شهرين، وتسببت بتهدم خيام وأكواخ الأسر النازحة، وتلف المواد الغذائية.
وساهمت جهود المنظمات المحلية والدولية في التخفيف من آثار الكارثة في مخيمات النازحين بعدن.
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