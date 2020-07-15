شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي بامسعود رئيسا لقسم الإعلام في صندوق النظافة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر المهندس فهمي بن شبراق، مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، قرار بتكليف الإعلامي علي خالد بامسعود رئيسا لقسم الإعلام والتوعية بالصندوق.



ويعد الشاب بامسعود من الإعلاميين البارزين في حضرموت، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الصحفية الخاصة بهذا الجانب، بالإضافة إلى جوانب أخرى.

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