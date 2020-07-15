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تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

عدن - الخليج 365

سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة ، 10 إصابات جديدة بالفيروس في محافظتي حضرموت وتعز خلال الساعات الأخيرة .

 

وذكرت اللجنة في تغريدة لها اليوم بتويتر، انه تم تسجيل 7 إصابات جديدة في حضرموت، و3 إصابات في تعز، كما تم تسجيل (4) حالات وفاة منها 3 في حضرموت وحالة في تعز .

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وأضافت اللجنة أنها سجلت تسع حالات شفاء منها 4 في تعز ومثلها في شبوة وحالة واحدة في حضرموت .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى ( 1526) منها (433) وفاة و(694)  تعافي.

 

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