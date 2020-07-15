شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يكشف.. أسرار خطيرة ومعلومات صادمة عن أضرار القصف الحوثي على السعودية " تفاصيل جديدة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير باسم “مجتهد” النقاب عن أسرار جديدة لقصف القوات المسلحة اليمنية أهدافا عسكرية جديدة داخل المملكة ما خلف خسائر هائلة.

وأفاد “مجتهد” بأن القصف الحوثي قبل أيام على أهداف محددة داخل المملكة استهدف مواقع حساسة ودقيقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وذكر أن القصف الحوثي استهدف مصفاة #جيزان – ثالث أكبر مصفاة في العالم – تابعة لشركة أرامكو السعودية. وقال إن “تصوير الحرائق اذا تم تسريبه فاضح أمره”.

وقال “مجتهد” في تغريدة أخرى: “المعلومات العسكرية اليمنية وتوقيت الضربة لسكن الطيارين في #خميس_مشيط كانت دقيقة وموفقه”.





وأضاف: تم تأكيد خبر مقتل طيارين في تلك الضربات ومن بينهم طيارين من جنسيات أجنبية، لافتا إلى أن الصحافة الأجنبية ستفضح ما يكتمه نظام آل سعود قريباً.

وأكد “مجتهد” في تغريدة أخرى أن هناك قتلى بالعشرات كلهم من السلك العسكري ومن أصول سعودية بينهم طيارين و ضباط برتب كبيرة، مستدركا: “نحاول الآن التوصل لبعض أسماء القتلى وسنوافيكم إن شاء الله”.