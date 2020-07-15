شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اجتماع طارئ.. "العرادة" يجتمع بقيادات الجيش في مأرب ويطلعهم على متغيرات قادمة نقلها "جباري" بعد عودته من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر قبلي في محافظة مأرب أن محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة التقى مع عدد من القادة الميدانيين للجيش الوطني المنتمين لقبائل مأرب، لتباحث حول آلية الفكاك من صف التحالف واتخاذ ردة فعل مناسبة لما وصفها بـ”خياناته المتكررة”.

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وبحسب المصدر، فإن العرادة، حذر رفاقه المجتمعين التحول الذي طرأ على سلوك التحالف فيما يتعلق بتعاملها مع الشرعية أو بعض مكوناتها، كما كشف لهم المخطط الذي اطلعه علية “عبد العزيز جباري” حول نية السعودية ومن ورائها الامارات في قص أذرع الشرعية.

وأكد العرادة _بحسب المصدر_ على وجود توجه سعودي_إماراتي لاستهداف وتصفية قيادات في الشرعية وإحلال ما وصفوها بـ”مخلفات النظام البائد” عوضا عنها، لافتا إلى قيام التحالف تصفية نجله (أمين) ومحاولة اغتيال شقيقه (خالد) قبل يومين، عن طريق أيدٍ لها صلة بالتحالف، حد قوله.

وبين المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن المحافظ العرادة أكد لهم بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد وجه طعنة غادرة لشرعية وهو ينقاد خلف المخطط الإماراتي الرامي للقضاء على الشرعية واستبدالها بمخلفات تتبع النظام السابق.

ولفت المصدر إلى أن العرادة أكد لهم بأن الوضع الميداني والعسكري بات في غاية من الصعوبة لا سيما والتحالف رفع غطاء الدعم عن الشرعية، في مقابل سخائه تجاه التمرد الانتقالي وكتائب طارق صالح التي لم تعترف بشرعية الرئيس هادي حتى الأن.