شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صادم للشرعية والتحالف.. مسؤول رفيع في الشرعية يعتذر للحوثيين ويكشف أسرار خطيرة عن 4 سنوات قضاها في الرياض.. شاهد ماذا كان يفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مسؤول حكومي رفيع في حكومة الشرعية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قدم اعتذاره لأسر الضحايا في مناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين.

واعتذر المستشار الصحفي للسفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدها “الميدان اليمني” لكل أسر الضحايا في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين الذين قتلوا بغارات طيران التحالف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال أنيس منصور “لقد قضيت أربع سنوات في الرياض نغالط الرأي العام إعلامياً للتحليل في القنوات أن قصف التحالف استهدف مخازن سلاح حوثية وقيادات إيرانية واتضح كله كذب لم يقتل أي إيراني فالضحايا مدنيين ومؤسسات خدمية وتنموية وجسور ومزارع ومدارس”.

مسؤول رفيع في الشرعية يعتذر للحوثيين



وتابع “كنا فريق إعلامي يمني عقب كل غارة نطلع نعمل تبريرات ومعلومات حسب ما يصل لنا من قسم الإعلام في اللجنة الخاصة السعودية لانعرف شي عن الواقع والميدان الا ما يرسل لنا وتبين أنها افتراءات واكاذيب”.

واختتم تعريدته بالقول: “لهذا انا أعلن اعتذاري وتأسفي فإن لم يقبل الاعتذار فأنا مستعد للمحاكمة والقانون”.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.