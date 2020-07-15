شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بكورونا لعدم التزامه بـ "الكمامة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفين ستيت، اليوم الأربعاء،عن إصابته بفيروس كورونا الجديد .

وأوضح أنه يخضع شخصيا لفحوصات كورونا على أساس دوري، وإن فحصه يوم أمس جاءت نتائجه إيجابية.

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وأضاف أنه في حالة جيدة ولم يظهر لديه أي أعراض إصابة باستثناء آلام خفيفة في الجسم“.

يذكر أن حاكم أوكلاهوما تعرض لانتقادات لاذعة خاصة أنه على الرغم من تشجيعه المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لم يلتزم هو نفسه بهذه التوجيهات الصحية إلا في حالات نادرة“.

وسجلت ولاية أوكلاهوما حتى الآن 428 حالة وفاة، إلى جانب 22 ألف إصابة بفيروس كورونا.