شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية عاجلة صادرة من الملك سلمان .. الأسماء والمناصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها : أولا : يعين معالي المهندس / وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير. ثانيا : يعين المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. ثالثا : يعين الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

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