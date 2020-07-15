شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم كيف تعيش إبنة حاكم دبي "الشيخة مهرة آل مكتوم" .. شاهدو هذا الفيديو الذي تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد وسوف تصابون بالصدمة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعيش الشيخة مهرة آل مكتوم ، إبنة حاكم دبي حياة رفاهية ونعيم لا يمكن تصديقة او تخيله .

نشأت الشيخة مهرة في بيئة متعددة الثقافات ، فابوها محمد بن راشد آل مكتوم إماراتي ، ووالدتها "زيو غريغروياكوس" يونانية.

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ولدت الشيخة مهرة في 26 فبراير من العام 1994م ،

وتربّت على احترام أفكار وتقاليد الناس المختلفة في حين تقدّر ثقافتها الخاصة وخلفيتها.

تأثرت جميلة دبي في حبّ والدها للاستكشاف ​وركوب الخيل، حيث أظهرت شخصيتها الديناميكية وحبّها للمنافسة في سن مبكر ​عندما بدأت ركوب الخيول الخاصة بها في مدرسة أكسفورد في المملكة المتحدة.

بعد تخرّج والدتها من كلية أكسفورد للطيران، انتقلت إلى أثينا - اليونان حيث واصلت تعليمها والتدريب ​على رياضة الفروسية، قبل أن تنتقل إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة عام 2009.

لدى سمو الشيخة مهرة آل مكتوم شغف قوي للخيول والفروسية، ولا سيما لسباقات القدرة والتحمّل، والقفز الاستعراضي.

تستمتع أيضاً بالفنون والأزياء، فقد رسمت عدداً من اللّوحات بنفسها، ودعمت شخصياً المصممات العربيات اللواتي شاركن في عرض أزياء أبو ظبي.

على الرغم من​ التزامها الشديد لدراستها في الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) ولديها مشاريع تعليمية مستقبلية واسعة، إلاّ أنها تخصص وقتاً للأعمال الخيرية وتخطط لإطلاق جمعية خيرية خاصة بها، لأنها أدركت أن مساعدة الناس المحتاجين وادخال السرور إلى قلوبهم يشعرها بالسعادة والارتياح الذاتي.