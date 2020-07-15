شكرا لبحثكم عن خبر مغني الراب الأمريكي ويست يخرج من السباق الرئاسي بعد أيام من إعلان ترشحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قرر مغني الراب الأمريكي الشهير، كاني ويست، الخروج من السباق الرئاسي لعام 2020 في الولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوعين من إعلانه الترشح للانتخابات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ويست قام بتوظيف الكثير من الأشخاص ضمن حملته الانتخابية، حيث كانوا يتطلعون إلى إدراج اسمه مرشحا لطرف ثالث في فلوريدا والكثير من الولايات الأخرى.

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وكان مغني الراب الأمريكي، وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض، جو بايدن.