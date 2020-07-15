الإنتقالي يبحث مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان سُبل التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

التقت دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة برئيسة الدائرة المحامية ذكرى معتوق، اليوم الاربعاء في العاصمة عدن باللجنة الدولية لحقوق الإنسان – مكتب اليمن.



وبحث اللقاء سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي واللجنة الدولية، وعملية تبادل المعلومات لنشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، بالإضافة إلى تثبيت مبادئ ومفاهيم تلك الحقوق وتفعيل الجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بها.

Advertisements

وشددت المحامية ذكرى معتوق في اللقاء على أهمية ترسيخ مبدأ خلق العلاقات الوطيدة مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، وضرورة التضامن الحقوقي والتنسيق على المستوى المحلي والدولي للتصدّي للأزمات التي تواجه الإنسانية وما تتعرض له من انتهاكات في سبيل حماية أرواح البشر والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

من جانبهم أشاد ممثلو مكتب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به دائرة حقوق الانسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي في مهام عملها، وتميزها بالمتابعة الوافية لكل ما يتعلق بالجانب الحقوقي، ودقة تقاريرها المرتبطة برصد ومتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الأحداث والتطورات التي تشهدها البلد.

وأتفق الطرفان في نهاية اللقاء على التنسيق وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما في مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحماية هذه الحقوق