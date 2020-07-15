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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يشيد بجهود الصين الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ، بجهود جمهورية الصين الشعبية الصديقة الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية في مختلف المجالات لاسيما المجال الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ ، وتسلمه مجموعة من المساعدات الطبية المقدمة من الصين لبلادنا، والمكونه من ٢٥٠٠٠ كمامة عادية و٦٠٠ البسة وقائية و٦٠٠ نظارة، اضافة الى مجموعة من المسلتزمات الطبية، للعاملين في القطاع الصحي، وذلك في اطار المساعدات المقدمة من جمهورية الصين لبلادنا.
واكد وزير الصحة ، ان الحكومة مستمرة في تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة فيروس كورونا، وتعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تنفيذ البرامج والمشاريع الصحية في اليمن.
كما ناقش الوزير باعوم ، مع السفير الصيني، مستجدات الوضع الصحي في بلادنا، والجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.
بدوره جدد السفير الصيني، استمرار بلاده في مساندة الحكومة اليمنية والشعب اليمني..لافتاً الى ان هذه المساعدات تأتي في اطار المساعدات المستمرة التي تقدمها الصين لليمن..مشيراً الى ان هناك مساعدات طبية ستصل اليمن خلال الايام القادمة.
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