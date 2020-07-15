شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. مصر تعلق على بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة وتصدر البيان رقم ( 1 ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت إيضاحاً رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء “سد النهضة”.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان أول لها : “رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع”.

يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشىي بيكلي، أعلن اليوم الأربعاء، بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة، مضيفا أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه.