شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في ميناء "بوشهر" بإيران والتهام 3 سفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر، على نشوب حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل، وفقا لوكالة “ رويترز ”. يذكر أن إيران، شهدت مؤخرًا عدد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة بها، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

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