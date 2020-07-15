شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلقي القبض على" مبارك الدويلة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، القبض على النائب في مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة، بناء على قرار النيابة العامة بشأن تسريبات القضية التي عرفت إعلاميا بـ“خيمة القذافي“، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وأكد مصدر للصحيفة أنه ”سيتم عرض الدويلة اليوم على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية“.

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وكان قد صدر قرار في وقت سابق اليوم بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية قضية ”خيمة القذافي“. وأحيل النائب السابق وحاكم المطيري، إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وأخلى جهاز أمن الدولة في نهاية يونيو/حزيران، سبيل ”الدويلة“ بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة، إذ وُجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.