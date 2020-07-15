وكيل محافظة الجوف: جريمة العدوان في المساعفة وكل جرائمه لن تسقط بالتقادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



قال الشيخ فهد بن حمود ابو راس وكيل محافظة الجوف، أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان السعو إماراتي وحلفاؤهم بحق ابناء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم، مؤكداً أن الشعب اليمني لن ينسى دماء نساءه وأطفاله وكل ما ارتكبه العدوان من جرائم وحشية بحق ابناء اليمن ومقدراتهم.

وأوضح ابو رأس إن جريمة العدوان الوحشية التي ارتكبها اليوم في منطقة المساعفة محافظة الجوف، وراح ضحيتها 17 شهيدا وجريحا جلهم من النساء والأطفال، كانت تستهدف مناسبة اجتماعية تتمثل في حفل ختان الرضيع محمد صالح مبخوت ذو السبعة أيام من العمر، في منطقة لا يوجد فيها معسكرات أو مواقع عسكرية.

وأضاف “لم تجف دماء الابرياء قبل يومين في منطقة وشحة بمحافظة حجة ومن قبلها الكثير من الجرائم بحق المواطنين الابرياء التي لم تستثن حتى مناسبات الاعراس والعزاء وهدم المنازل فوق ساكنيها، وها هو اليوم يكرر جرائمه الوحشية الي تعكس قباحة وجه هذا العدوان البشع “.

ودعا ابو راس كافة الشعب اليمني الى توحيد الصف والتكاتف لمواجهة العدوان حتى يتحقق النصر المبين، خاصة بعد أن كشفت كل الاوراق واتضح للجميع بمن فيهم المغرر بهم، بأن العدوان السعودي وحلفائه لا يسعى إلا الى قتل ابناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته وتمزيق وحدته.