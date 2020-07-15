شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يبحثون الازمه اليمنية مع وزير الخارجية الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحثت جماعة الحوثي ، الثلاثاء، تطورات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف .

جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي .

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ووفق المصدر، بحث هشام شرف وزير الخارجية ( في حكومة الجماعة، غير معترف بها دوليا) بحث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع ظريف، الجهود والمساعي الدولية لإنهاء العدوان والحصار الشامل المفروض على اليمن .

وأكد ظريف، دعم بلاده لمساعي السلام.

وأشار إلى أن طهران تؤكد في تواصلها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية ، على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية التي تحتاجها الشعب اليمني ، حسب المصدر.

وترعى الأمم المتحدة منذ سنوات، محاولات لبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية ووقف الاقتتال ، إلا أنها لم تثمر عن حل للأزمة المتفاقمة منذ نحو 6 سنوات.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني، أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس / آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية ، عمليات عسكرية في اليمن ، دعمًا للقوات الحكومية ، في مواجهة الحوثيين ، المدعومين من إيران ، والمسيطرين على عدة محافظات ، بينها العاصمة صنعاء.