شكرا لمتابعة خبر عن كونوا كالحوثي .. ناشطون ينكرون على الشرعية ’’فشلهاــ في دفع المرتبات للعام الرابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعرب ناشطون يمنيون عن خيبتهم مما وصفوه بـ’’فشل الشرعية‘‘ في توفير مرتبات لموظفي القطاع العام للعام الرابع على التوالي. وأنكر كثيرون على الشرعية عجزها عن القيام بواجبها تجاه مليون ونصف المليون موظف في القطاع العام حرموا من مرتباتهم بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن.

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وغرد أحدهم بالقول: سيطرت قوات الحوثي على البنك المركزي في صنعاء لقرابه العامين وكانت كل المحافظات تورد له، وطوال تلك الفترة لم تنقطع الرواتب، وكان الحوثي يصرف رواتب الجميع حتى قيادات حكومة هادي بما فيها العسكر والامن.

فيما اعتبر آخرون أن قيام حكومة هادي بسحب البنك المركزي إلى عدن، لم يأتِ لتحقيق هدف ذو قيمة بقدر ما كان محاولة للابتزاز السياسي فقط.