شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مسؤول عسكري سعودي يهاجم قيادات حزب الإصلاح ويتهمها بـ’’الإرهاب‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسؤول عسكري في الجيش السعودي، قيادات بارزة في حزب الإصلاح اليمني متهما إياها بالارتباط بقضايا الإرهاب، مُشيرا إلى قيادات صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة المطلوبين.

وقال العميد حسن الشهري، في مداخلة على قناة ’’الغد المشرق‘‘إن الفريق على محسن الأحمر (يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية) وعدد من قيادات الاخوان ضمن قائمة المطلوبين أمريكيا، لارتباطها بالإرهاب وقضايا أخرى.

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وأضاف: إن الجميع كان متفائلا بتعيين الأحمر وانه سيكون أداة لكسب المعركة ضد جماعة الحوثي، لما يملكه من تأثير على قبائل الشمال.

واستدرك: منذ تعيين الأحمر طال الفساد في اركان الشرعية، ونقل مهمة جيش الشرعية من وطنية باستعادة الشرعية الى مهمة حزبية ضيقة تخدم تنظيم الإخوان المسلمين مؤكدا بان ذلك هو الأخطر.