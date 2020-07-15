شكرا لمتابعة خبر عن صنعاء تنام على فاجعة تهز كل أرجاء العاصمة بـ عملية قتل ونهب غير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت إمرأة على قتل زوجها اليوم الأربعاء، بدافع السرقة في جريمة بشعة هزت العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365" إن زوجة المواطن محمد قحزة قامت بقتله مساء اليوم وسرقت مابحوزته من أموال في منزله بالعاصمة صنعاء.

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وأوضح المصدر المقرب من قحزة أن الزوجة نهبت 35 مليون ريال من منزله قبل أن تلوذ الفرار.

ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر حول الحادثة مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً ولاتزال تبحث عن الزوجة الفارة.