شكرا لمتابعة خبر عن اعلان الحوثيين فتح طريق صنعاء مأرب وهذا هو السبب الغير معلن عنه وراء ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، لي يوم امس الثلاثاء، عن سبب إعلان جماعة الحوثي افتتاح وإغلاق طريق صنعاء- مأرب بشكل مفاجيء.

وقالت المصادر لـموقع" الخليج 365 "، أن جماعة الحوثي لجأت إلى ذلك الإعلان بهدف رفع قطاع قبلي بمديرية الجوبة منذ حوالي شهر، يحتجز شاحنات غاز ومشتقات نفطية وسيارات.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

شاهد : “وصفة للمتزوجات فقط”.. الطفلة السعودية “لجين أم رموش” تُروج لمُنتجات جنسية بطريقة فاضحة! وعلى الهواء مباشرة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

Advertisements

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبينت المصادر أنه بمجرد إعلان جماعة الحوثي فتح طريق نهم-مارب- الجوف، عقد اجتماع عاجل في الجوبة وأقر الافراج عن كافة الشاحنات البالغ عددها أكثر من الف شاحنة محملة بالغاز والمشتقات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم إغلاق طريق صنعاء- مأرب، بعد يوم من فتحه، بسبب تحذيرات من المرور فيها لأنها تمر بـ"فَرضَة نِهْم" التي لا تزال منطقة مواجهات بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي.

وكانت سلطات جماعة الحوثي، أعلنت يوم الماضي الاثنين، فتح طريق نهم -الفرضة- مارب أمام المسافرين بعد إغلاق دام خمس سنوات بسبب الحرب الناتجة عن إنقلاب الحوثيين.

ويربط الطريق الذي يتصل بفرضة نهم محافظتي الجوف ومارب عبر مفرق الجوف 30 كلم شرق صنعاء والذي يتفرع منه طريق إلى مارب وأخرى إلى الجوف.