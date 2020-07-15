شكرا لمتابعة خبر عن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين يمدد رئاسة “المشاط” لعام كامل والاخير يضع هذا الشرط للقبول! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المجلس السياسي الاعلى التابع لي جماعة الحوثي ، ليوم امس الثلاثاء، تمديد عام كامل لرئيسه الحالي “مهدي المشاط”، فيما الأخير وضع شرطا مقابل القبول بذلك.

مصادر مطلعة ذكرت بأن المدعو “مهدي المشاط”، الرىيس الحالي لمجلس الحوثيين، كان قد اعتذر لتولي الرئاسة لفترة التمديد لعدة أسباب لم يفصح المصدر عنها، ملوحاً عن وجود عراقيل إدارية يواجهها أمامة من قبل بعض العاملين معه في مكتبة..

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وافاد المصدر بأن “المشاط” كان قد اشترط على جماعتة لتولي فترة التمديد، عزل مدير مكتبة القيادي الحوثي البارز المدعو احمد حامد، والمعروف بـ(ابو محفوظ)، وتعيينة في أي عمل آخر غير مكتبه.

مصدر سياسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، كشف عن مخطط حوثي كبير وراء اشتراط المشاط.

وقال المصدر، ان الحوثيين يسعون أولا إلى تحسين صورتهم بعد ان سادها السوء والإقصاء والسيطرة على كافة إيرادات الدولة والمناصب والوظائف، على اعتبار ان رفض المشاط لبقاء “حامد” في مكتب الرئاسة يعيق من صلاحيات الاول بإعتبار الاخير مقرب جدا من الجماعة وذراعها اليمين.

واضافت، الشيء الثاني والأخطر ان طلب المشاط لنقل حامد إلى أي مكان آخر هي مساعي ضمن مخطط الحوثبين إلى تقليد الأخير – أي حامد- رئاسة مجلس الشورى، او منصب لا يقل شأنا عنه.

وأُدين حامد بفساد بلغ مئات الملايين عبر نهبه لمساعدات قدمتها المنظمات الدولية لليمن عبر الجماعة التي فرضت نفوذها على كل شيء.

يذكر ان جماعة الحوثي انقلبت على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014، وسيطرت على جميع مفاصل الدولة العسكرية والمدنية.