اخبار الخليج / اخبار اليمن

ردمصري مفاجئ على اعلان اثيوبيا البدء بملئ سد النهضة بالماء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ردمصري مفاجئ على اعلان اثيوبيا البدء بملئ سد النهضة بالماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن الخطوة المقبلة التي ستقوم بها البلاد في أعقاب إعلان إثيوبيا البدء بملء سد النهضة.

وقال السباعي بحسب وسائل إعلام محلية ” إن الإجراء التالي من مصر “سياسي ويعود لوزارة الخارجية”.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا.


 
وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، موضحا أن عملية “بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ردمصري مفاجئ على اعلان اثيوبيا البدء بملئ سد النهضة بالماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا