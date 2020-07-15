شكرا لقرائتكم خبر عن ردمصري مفاجئ على اعلان اثيوبيا البدء بملئ سد النهضة بالماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن الخطوة المقبلة التي ستقوم بها البلاد في أعقاب إعلان إثيوبيا البدء بملء سد النهضة.

وقال السباعي بحسب وسائل إعلام محلية ” إن الإجراء التالي من مصر “سياسي ويعود لوزارة الخارجية”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا.





وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، موضحا أن عملية “بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي”.