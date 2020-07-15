شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يتفقد سير العمل في فرع مؤسسة المياه بمدينة زنجبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ،اليوم، سير العمل في فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة زنجبار.



واطلع المحافظ ،على مخازن المؤسسة والمعدات والتجهيزات الخاصة بشبكات المياه لتأمين احتياجات المشاريع من المواد اللازمة لضمان استمرارية العمل وايصال المياه للمستفيدين..مشيداً بجهود قيادة فرع المؤسسة والمهندسين والفنيين ومتابعتهم وتشغيل مشاريع المياه و استمرارية ضخ المياه للمواطنين.

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