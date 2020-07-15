شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير اليمن يعلق على تصريحات وزير الخارجية للنخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

الشحات غريب

علق رئيس تحرير الخليج 365 جمال محمد باراس على اساءة وزير الخارجية محمد الحضرمي على الاساءة للنخبة الحضرمية.



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وقال محسن باننا نساند الزميل عبدالله عوض العوبثاني في الحملة التي قام بها لمحاكمة الوزير بالاساءة للنخبة الحضرمية واتهامات التي تعمد بالمساس بالجيش الوطني، وهي وفق احكام قانون العقوبات التي تمس عقوبة الاعدام لمن يتم المساس بالجيش الوطني .

وكان الوزير الحضرمي قد شن هجوما على النخبة الحضرمية وطالب الكثيرون بمحاكمة عادلة.