ارتفاع عدد ضحايا مجزرة قرية المساعفة بالجوف ومصادر تكشف عن خلافات مالية سبقت الغارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أقدم طيران العدوان السعودي اليوم الاربعاء، على إرنكاب مجزرة جديدة في محافظة الجوف، سقط فيها أكثر من 25 شهيداً حصيلة أولية بينهم نساء وأطفال .

وذكرت مصادر محلية أن طيران العدوان السعودي، استهدفت منزل المواطن محمد مبخوت الشواي والمنازل المجاورة له في قرية المساعفة، ما أسفر عن سقوط نحو 20 شهيد بينهم نساء وأطفال، بالاضافة الى عشرات الجرحى في قرية المساعفة شرق مديرية الحزم بالجوف.

وتأتي هذه الحصيلة الأولية وفق مستشفيات الجوف ومأرب التي استقبلت ضحايا المجزرة، حيث اعلن مستشفى الحزم استقبال 8 جثث شهداء وعدداً من جرحى، فيما اعلن مستشفى مأرب استقبال أكثر من 16 جثة مقطعة الأوصال للنساء والأطفال من ضحايا جريمة المساعفة وعدداً من الجرحى

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مصادر محلية أكدت من جانبها لـ”الخليج 365” أن العدوان السعودي قد تعمد استهداف قرية المساعفة التي تقع على الحدود مع مأرب وذلك بعد نشوب خلاف بين قادة المرتزقة وعدد من المجندين في صفوف المرتزقة المنتمين لذات القرية، حيث رفض المسؤول المالي في أحد معسكرات المرتزقة التي كانت تتواجد في الجوف، صرف رواتب المجندين المنتمين للمحافظة بذريعة أن مناطقهم اصبحت بأيدي “الحوثيين”.

وزارة الصحة العامة والسكان من جانبها قالت انه منذ أن قامت الأمم المتحدة بشطب السعودية من قائمة العار قام التحالف برفع وتيرة استهداف الأطفال والنساء، مشيرة الى أن ضحايا غارات العدوان بعد قرار الأمم المتحدة بلغ أكثر من 32 طفلًا و22 امرأة بين شهيد وجريح.

وقالت: نستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء في الجوف التي جاءت ضمن سلسلة جرائم أخرى ارتكبها العدوان خلال الأيام الماضية