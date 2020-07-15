محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 الخليج 365 - المكـلا ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية.

واستمع المحافظ البحسني من أعضاء اللجنة الأمنية إلى شرح مفصل عن الحالة الأمنية بالمحافظة، والاستقرار الأمني الذي تشهده مديريات الساحل. Advertisements ووجه محافظ حضرموت برفع مستوى اليقظة للأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتنسيق العمل بشكل أفضل بين هذه الأجهزة والتنسيق بهذا الخصوص مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن بحضرموت العميد صالح لحمدي. وشدد المحافظ البحسني على ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب، والتنسيق الدائم بين الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والأمن السياسي والقومي لتصب جميع الجهود في مجرى الارتقاء بالوضع الأمني لما فيه خدمة أمن وسلامة حضرموت. حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان.

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