البحسني يعلن منح أسرة الفقيد الجريري درع المحافظة نظير جهوده في خدمة القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم منح درع المحافظة لشهيد الواجب والانسانية الدكتور رياض حبور الجريري وكيل وزارة الصحة مدير المكتب بساحل حضرموت السابق، عرفاناً بدوره وجهوده في خدمة القطاع الصحي بحضرموت.



جاء ذلك في كلمته اليوم في فعالية تأبين الفقيد بالمكلا، التي نظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا.

وقال محافظ حضرموت إن حضرموت اليوم تؤبن شهيد الواجب والانسانية الدكتور رياض الجريري الشخصية غير الاعتيادية والذي عرفته المحافظة والوطن مخلصاً محباً لعمله، وأثبت جدارته في أصعب المراحل الوبائية التي اجتاحت حضرموت بعد ظهور فيروس كورونا في حضرموت، مؤكداً أن الفقيد الجريري كان من أبرز الشخصيات التي تقلدت قيادة مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت.

وأكد المحافظ البحسني أن الفقيد الجريري كان حريصاً على توعية المواطنين بمخاطر وباء كورونا، وحاثاً الطاقم الصحي وبشكل دائم على تظافر الجهود وشحذ الهمم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وحريصاً على أداء مهامه، وكثير التواصل مع السلطة المحلية لإطلاعها على مستجدات الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتقديم الاستشارات لها.

وأضاف أن القطاع الصحي بالمحافظة يفخر بالجهود التي قدمها فقيد الواجب اثناء قيادته لمكتب الصحة بالمحافظة.

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ودعا المحافظ قيادة مكتب الصحة بالساحل والأطباء والطواقم الطبية إلى الصبر وتحمّل المشاق وضرورة تقديم الخدمات الصحية لأهلهم في حضرموت كجانب إنساني ومهني وديني، مذكراً إياهم بأن الدكتور الجريري رحل وهو يؤدي واجبه الانساني، ومؤكداً مساندة السلطة المحلية للقطاع الصحي وسعيها لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم في أداء واجبهم، شاكراً جهود اللجنة التحضيرية على التنسيق الجيد لمراسيم التأبين، ومجدداً التعازي لأسرة وذوي الفقيد وزملائه في القطاع الصحي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره أكد مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان الدكتور عبدالله كعيتي أن قيادة مكتب الصحة الجديدة بساحل حضرموت انتهجت نهج الفقيد الدكتور رياض الجريري، وستبذل قصارى جهودها وستسخر امكانياتها في للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت، وتقديم الرعاية الصحية لأهالي المحافظة.

مؤكداً أن الجميع يثمن عطاءات شهيد الواجب وستظل خدماته شاهدة على تلك العطاءات.

وتخللت فقرات مراسم التأبين كلمة للجنة التحضيرية ألقاها رئيس اللجنة فؤاد بامطرف، ولأسرة الفقيد ألقاها شقيقه قابل الجريري، تطرقت إلى مناقب الدكتور الجريري وإسهاماته في القطاع الصحي وحبّه وإخلاصه لعمله، وتعاونه مع الجميع، وتم عرض فيلم مرئي أوضح جهود الفقيد ونزولاته الميدانية أثناء إدارته لمكتب الصحة بالساحل.

حضر التأبين، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور عبدالله كعيتي، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي الدكتور عبدالله بن غوث، وأعضاء المجلس الاستشاري وقيادات مكتب الصحة والقطاع الصحي، وميدرو المكاتب التنفيذية بالمحافظة.