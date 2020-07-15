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عدن - ياسمين التهامي - أول رجل ينجب طفلاً في عملية غريبة.. وهذا ماحدث وصدم الجميع! (فيديو)





أنجب رجل أمريكي، طفلاً سليماً بعد إجرائه عملية تحول جنسي ناجحة منذ سنوات، وبذلك يعتبر من الحالات النادرة فى العالم التي تقوم بهذا الأمر. وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية اليوم، أن الأمريكي كاسي سوليفان والبالغ من العمر 30 عاماً من ولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الأمريكية، أول شخص فى العالم يكون لديه أبناء مرة كرجل ومرة أخرى كسيدة. «فسوليفان» بالفعل لديه طفل واحد، وهو غرايسون ويبلغ من العمر خمس سنوات، أنجبه من زوجته السابقة، أما اليوم فحظي بطفل جديد لكن هذه المرة أنجبه بعد إجرائه عملية تحول جنسي ناجحة. وحظي سوليفان بابنه الجديد فينيكس الذي يحظى بصحة جيدة، بعد علاقة جنسية مع شريكه ستيفان ستيفن، ويبلغ من العمر 27 عاما.







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