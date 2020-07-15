شكرا لقرائتكم خبر عن " حرائق إيران مستمرة " حريق ضخم في مصنع تابع للحرس الثوري...فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق واسع النطاق في مصنع ألمنيوم جنوب غرب إيران، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الإيراني المعارض " علي جوانمردي " بأن هذا المصنع تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني ويديره خبراء صينيون.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن سبب الحريق في هذا المصنع، الذي افتتحه حسن روحاني عن طريق فيديو كونفرانس في أواخر أبريل الماضي.

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وتشهد إيران في الآونة الأخيرة حرائق وانفجارات استهدفت مجمعات سكنية، ومصانع البتروكيماويات، والغاز بالإضافة إلى استهداف محطات نووية منها محطة نطنز النووية.