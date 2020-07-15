شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن قرارها بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب، الذين صارت دراستهم عبر الإنترنت بسبب تداعيات الجائحة.

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ويأتي ذلك بعد ضغوط من جامعات ومؤسسات تعليمية، حيث تقدمت جامعتا "هارفارد" و"إم آي تي" بطعن على قرار إدارة الهجرة، وأكدتا أن القرار سيلحق ضررًا بالغًا بالطلاب على الصعيدين الشخصي والمالي.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمريكي، إن البيت الأبيض يسعى لتطبيق القاعدة على الطلاب الجدد فقط، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة؛ فيما كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قد أعلنت في السادس من يوليو الجاري إلزام الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت بمغادرة الولايات المتحدة أو التحويل إلى جامعات تشترط إلزامية الحضور.