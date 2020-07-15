شكرا لقرائتكم خبر عن "بشار" ينتزع "سيريتل" والأسواق الحرة من "ابن خاله" رامي مخلوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل رئيس النظام السوري بشار الأسد صراعه الإقتصادي مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف والذي بدأ منذ عدة أشهر .

وقام النظام السوري بشطب السجل التجاري الخاص بشركة مخلوف وهي شركة الواصل المساهمة المغفلة الخاصة ، الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية "سيريتل" .

واتهم النظام السوري الشركة بإرتكاب مخالفات جسيمة مثبتة من جهات مختصة ، لكنه لم يوضح طبيعة المخالفات.

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كما أعلنت وزارة الإقتصاد السورية إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد مع فسخ كافة العقود المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة .

وارجعت ذلك إلى اتهامه بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود ، بينما ستفتح الباب على مصرعيه لإستثمار الأسواق الحرةالسورية على الحدود اللبنانية والأردنية ومرفأي اللازقية وطرطوس وبعض المطارات، وفقاً لـ"العربية " .

وكان ابن خال بشار قد وجه اتهامات لرجال بشار بإقتحام شركاته واعتقال الموظفين والتربص بأعماله في السوق .