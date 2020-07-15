لجنة عسكرية وأمنية بتعز تزور شرطة مديرية التعزية لتفقد الجاهزية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

زارت لجنة قيادية مشتركة من قيادة محور تعز وشرطة المحافظة، إدارة شرطة مديرية التعزية حيث كان في استقبالهم مدير شرطة المديرية المقدم خليل الشماري.



وترأس اللجنة مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط وعضوية نائب مدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبدالوهاب الهلالي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي.

وعقدت اللجنة لقاء مع مدير شرطة المديرية المقدم خليل الشماري ومدراء الأقسام وضباط وصف وأفراد شرطة المديرية، حيث أشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به منتسبوا شرطة المديرية وانضباطهم، مشددين على رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة ورفع الحس الأمني , وناقشت اللجنة آلية رصد الوافدين للمدينة والساكنين الجدد في الحارات والتأكد من بياناتهم ورصد الخلايا النائمة.

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كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز الروابط والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الاحترام المتبادل وتبادل المعلومات اللوجيستية بين الشرطة والجيش الوطني مؤكدين على حساسية المرحلة التي تمر بها المحافظة في ظل ما تقوم به بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون من أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تظافر الجهود وتوحيدها والعمل على تأمين الجبهة الداخلية من من خلال تعقب الخلايا النائمة وضبطها وافشال خطط المتربصين وأيضا تأمين ظهر الجيش الوطني في المواقع مؤكدين على تكامل الجهود وتكاتف السواعد ووحدة الموقف لتحقييق الأهداف المرجوة والمضي في طريق النصر الشامل على المليشيات الإنقلابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

والتقت اللجنة بعقال الحارات في نطاق شرطة المديرية وحثتهم على رفع مستوى الأداء وحشد الطاقات ومضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم والإبلاغ الفوري عن كل ما يثير الشكوك ويقلق الأمن والسكينة ورصد الخلايا النائمة والمطلوبين أمنيا والرفع السريع إلى أقسام الشرطة بكل ما من شأنه الإضرار بالسكينة والمصلحة العامة.