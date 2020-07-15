مليشيا الحوثي تجدد استهداف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف على الأحياء السكنية في مركز مديرية حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأفادت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها من مناطق سيطرتها شمال شرق حيس صوب الأحياء السكنية في مركز المدينة.

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وأضافت المصادر أن منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري الواقعة غرب حيس تعرضت لقصف بقذائف الهاون من قبل مليشيات الحوثي مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

هذا وقد أصيب مواطن ويدعى علي عبده صالح بيش برصاص معدل البيكا في ذات المديرية جراء استهداف الحوثيين للمدينة، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب