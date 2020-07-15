مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل همجي. Advertisements وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية في مختلف مناطق مديريات الحديدة ،في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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