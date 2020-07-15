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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالاسماء.. المجلس الانتقالي ينجح بالضغط في تطهير السفارات من الفاسدين والمواليين للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعد الضغط المستمر بتطهير الفساد في مختلف القطاعات الحكوميه نجح المجلس الانتقالي من تطهير الجبهة الخارجية في اغلب السفارات التي كان يتواجد فيها بعض العناصر الحوثية حيث شهدت الجبهه الدبلوماسية بخمول واضح تجاه مجابهة الحوثي بينما رواتبهم بالدولار تحت مظلة الشرعية حيث تم التوافق على استدعاء العناصر المشتبهة في الولاء للحوثي والذي انتهت فترتهم والبعض تجاوز الفتره القانونية لتعينهم.
مع ان وزير الخارجية يريد ابقاء بعض العناصر خدمة لصالح المشروع الحوثي المبطن فالبعض تم اعطائهم توجيهات بالتمديد من علي محسن الاحمر وهذا ما دفع #المجلس_الانتقالي_الجنوبي للضغط على الرئاسة ودول التحالف باستدعاء المشتبهين حتى يتم توحيد الجبهة الخارجية ضد المشروع الحوثي الايراني.
وشهدت تقاربًا ملحوظا بين الرئيس عبدربه منصور هادي واللواء القائد عيدروس_الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي في اغلب القضايا وكان اخرها الجبهة الدبلوماسية في الخارجية.
واليكم بعض الاسماء التي تم استدعائها رسميا :
ذي يزن الحميقاني تونس
الدكتور فهمي روما
عبدالرحمن الشرعبي عمان
الاردن
محمد عبدالله حاتم الخرطوم.
جعفر علي سيف المغرب
محمد علي قاسم طرابلس
محمد عبدالله سعيد الرياض
محمد الشماخ الرياض
عبدالله عطيه مسقط
عبدالقوي رزاز جيبوتي
محمد سعيد محمد الرياض
احمد شمر روما
زهير الرحومى فيينا مسئول مالي
يحي غوبر مباي الهند .
على الغيثى الرياض
سالم الفقيه الاردن
احمد البابلي لندن
فاطمه عفاره لندن
ريدان سلطان ناجي لندن
آمين الهمداني فيينا
حسن مجاهد لبنان
محمد معوضه مدريد
غالب الحيمي مقديشو
أديب الثور الجامعة العربية
عبدالله المجذوب فرانكفورت
مروان نعمان نيويورك
شوقي الشرجبي اوتاوا
ايمان الحيدري جده
بندر الارياني فيينا
يسرا سالم جده
وسميره عباد جده
ناجي عسكر جده
السفير عبدالرحمن الشرعبي اﻻردن
اسماء الشاطر نيودلهي
رباب الزخم جده
لوله هيثم جده
خلدون فضل جده
لؤي الاسودي بروكسل
محمد سعيد محمد نيودلهي
غسان العرشي ماليزيا
نبيل الاكوع كوبا
جمال الجبلي الرياض
يحي الشهاري الخرطوم
نبيل مسعد تونس
احمد سعيد مقبل القاهرة
عبدالكريم المخلافي جدة
عايد السيفي جدة
يحي الارياني اديس ابابا
عبدالوهاب الكبسي الرياض
عبدالكريم الحدي جده
عبدالرزاق محمد عبده برلين
محمد الزنداني الجزائر
حسن العبد الجزائر
عبدالرزاق البنسي برلين
لؤي الارياني برلين
نايف طعيمان واشنطن
انتصار الحميقاني نيويورك
مها البريهي لبنان.
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